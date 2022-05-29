Симоньян объяснила, что Россия на Украине остановится там, где ей рады

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, от чего будет зависеть желание России остановиться при проведении спецоперации на Украине.

В программе "Право знать" журналистка ответила на вопрос о границах, за которые РФ дальше не пойдёт.

Между участниками передачи состоялся такой диалог:

— Где нам нужно остановиться?

— Где мы должны остановиться? Я считаю, что мы должны остановиться там, где нам рады. Я ответила?

Ранее Маргарита Симоньян блеснула своими знаниями украинского языка. Главный редактор RT считает речь Украины своей родной и не собирается отдавать её Владимиру Зеленскому.