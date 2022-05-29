Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, от чего будет зависеть желание России остановиться при проведении спецоперации на Украине.
В программе "Право знать" журналистка ответила на вопрос о границах, за которые РФ дальше не пойдёт.
Между участниками передачи состоялся такой диалог:
— Где нам нужно остановиться?
— Где мы должны остановиться? Я считаю, что мы должны остановиться там, где нам рады. Я ответила?
Ранее Маргарита Симоньян блеснула своими знаниями украинского языка. Главный редактор RT считает речь Украины своей родной и не собирается отдавать её Владимиру Зеленскому.
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Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.