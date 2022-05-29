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Автор Елена Былкина

Садальский о провале Первого канала: "Что-то в датском королевстве прокисло"

Общество

Станислав Садальский рассказал о падении рейтинга Первого канала. Артист считает провалом то, что на ночь глядя на центральном ТВ обсуждают кашу с блинами.

Садальский о провале Первого канала: "Что-то в датском королевстве прокисло"

Актёр назвал шоу "Сегодня вечером" "Жрун-клубом у Николя". Раньше вечернее шоу вёл Максим Галкин, а после его отъезда роль ведущего взял на себя экс-солист Большого театра Николай Цискаридзе.

В своей оценке Садальский руководствуется цифрами телевизионного рейтинга.

"Эрнст, я понимаю, деньги деньгами, но что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя, говорят о каше с блинами", — написал заслуженный артист РСФСР, заявив, что Первый канал давно не первый, а третий.

Садальский при этом похвалил Андрея Малахова.

"Приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь", — выразил своё мнение звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт обратился к руководителям центральных каналов страны — Олегу Добродееву и Константину Эрнсту.

"Олег, Кость, ребят, как вы себя чувствуете? Может, насморк, диарея, бессонница? Нет? Всё нормально?" — спросил Ширвиндт-младший.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы первый канал максим галкин андрей малахов николай цискаридзе станислав садальский
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