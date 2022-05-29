Станислав Садальский рассказал о падении рейтинга Первого канала. Артист считает провалом то, что на ночь глядя на центральном ТВ обсуждают кашу с блинами.
Актёр назвал шоу "Сегодня вечером" "Жрун-клубом у Николя". Раньше вечернее шоу вёл Максим Галкин, а после его отъезда роль ведущего взял на себя экс-солист Большого театра Николай Цискаридзе.
В своей оценке Садальский руководствуется цифрами телевизионного рейтинга.
"Эрнст, я понимаю, деньги деньгами, но что-то в датском королевстве прокисло, если на ночь глядя, говорят о каше с блинами", — написал заслуженный артист РСФСР, заявив, что Первый канал давно не первый, а третий.
Садальский при этом похвалил Андрея Малахова.
"Приглашает тех, кто не мозолит глаза на ТВ. Восхищаюсь", — выразил своё мнение звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт обратился к руководителям центральных каналов страны — Олегу Добродееву и Константину Эрнсту.
"Олег, Кость, ребят, как вы себя чувствуете? Может, насморк, диарея, бессонница? Нет? Всё нормально?" — спросил Ширвиндт-младший.
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