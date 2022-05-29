Патриарх Кирилл прочитал проповедь, в которой обвинил Владимира Ленина в разрушении единой страны.
Глава Русской Православной Церкви объяснил, что киевские и московские князья боролись за единство исторической Руси, однако это единство нарушил революционер Владимир Ленин.
"Пришёл такой господин или товарищ и одним своим росчерком ликвидировал единую страну, создав на территории России исторической Руси независимые государства", — сказал лидер РПЦ.
Патриарх объяснил, что все решения Ленина были направлены на то, чтобы обмануть народ.
"Верховный правитель принял решение разрушить свою страну", — объяснил патриарх Московский и всея Руси.
Руководитель РПЦ подчеркнул, что "страшное решение" Ленина до сих пор откликается на судьбе всех живущих в Российской Федерации, на Украине и в Белоруссии.
"Конечно, многие свыклись, многие даже считают, что всё это хорошо, но и Бог с ними, сколько голов — столько умов, но великая страна, оплот Православия, сила, балансировавшая все другие силы, через эти страшные исторические решения ослабла", — сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к пастве.
Ранее сообщалось, что Украинская православная церковь, объявив о "независимости", осталась в составе Московского патриархата.
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