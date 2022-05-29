Ставропольца избили за украшение заборов соседей буквой Z

Житель Ставрополя не только украсил буквой Z своё домовладение, но и разрисовал символом спецоперации на Украине соседские заборы. За это мужчину подвергли избиению.

64-летнему Василию Гокову показалось мало, что буква Z венчает только объекты на его участке. Он переместился к домовладениям соседям и там тоже занялся популяризацией узнаваемого символа.

Поступок Гокова соседи не оценили. Один из жителей поймал за "патриотическим вандализмом" пенсионера и объяснил ему, что он не прав с помощью кулаков.

Сам Гоков убеждён, что "получил не увечья, а оскорбление за всю страну". По факту избиения стражи правопорядка начали проверку.

Ранее школьника из Ульяновска оштрафовали за негативное отношение к буквам Z и V.