Глава RT Маргарита Симоньян по пунктам раскритиковала мнимые ценности США.
Журналистка перечислила все пороки Штатов, в которых Запад обвиняет Россию.
Симоньян считает, что никаких реальных ценностей в США не существует. Припомнила она нарушение суверенитета Сербии, Ирака, Ливии.
Отдельно телеведущая высмеяла свободу слова на Западе. Она припомнила закрытие RT и Sputnik.
Неприкосновенность собственности, по словам Симоньян, тоже не является твердыней западного мира.
"Расскажите об этом нашим согражданам, которые в массе своей не под санкциями, но их имущество заморожено — и всерьез обсуждается, что их активы надо пустить на помощь Украине. Расскажите про собственность, капитализм нашим золотовалютным резервам" — сказала главный редактор RT.
Ранее Симоньян заявила, что не отдаст "украинскую мову" Владимиру Зеленскому.
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