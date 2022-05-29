Симоньян указала на пороки США: "Расскажите нашим золотовалютным резервам"

Глава RT Маргарита Симоньян по пунктам раскритиковала мнимые ценности США.

Журналистка перечислила все пороки Штатов, в которых Запад обвиняет Россию.

Симоньян считает, что никаких реальных ценностей в США не существует. Припомнила она нарушение суверенитета Сербии, Ирака, Ливии.

Отдельно телеведущая высмеяла свободу слова на Западе. Она припомнила закрытие RT и Sputnik.

Неприкосновенность собственности, по словам Симоньян, тоже не является твердыней западного мира.

"Расскажите об этом нашим согражданам, которые в массе своей не под санкциями, но их имущество заморожено — и всерьез обсуждается, что их активы надо пустить на помощь Украине. Расскажите про собственность, капитализм нашим золотовалютным резервам" — сказала главный редактор RT.

Ранее Симоньян заявила, что не отдаст "украинскую мову" Владимиру Зеленскому.