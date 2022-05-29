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Автор Елена Федорова

Инвалид-колясочник получает повестки в армию в Набережных Челнах

Общество

Незрячего инвалида-колясочника в Набережных Челнах обвиняют в том, что он уклоняется от службы в армии. Ему постоянно приходят повестки из военкомата, об этом пишет inkazan.ru.

Инвалид-колясочник получает повестки в армию в Набережных Челнах

Отмечается, что 28-летнего парня военкомат подозревает в уклонении от службы. А все документы, которые были направлены в ведомство и подтверждали его инвалидность, вдруг пропали.

"С рождения я инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я ещё жил в детском доме", — цитируют "Челнинские известия" его слова.

Ранее белгородец пожаловался губернатору региона Вячеславу Гладкову на звонки, поступающие из военкомата, с просьбой подписать контракт на военную службу. Местный житель заверил, что это не фейковые звонки, ведь он узнал голоса сотрудников военкомата сельского поселения.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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