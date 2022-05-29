Baza: россиянину грозит пять лет тюрьмы за пост о женщинах в Сети

Житель Омска позволил себе не слишком лестные высказывания в адрес женщин в Сети и теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

51- летний россиянин, видимо, оказался чем-то очень сильно обижен на женский пол. По мнению Николая, которым он поделился в Интернете, Бог ошибался, когда решил создать подругу жизни для Адама из его собственного ребра.

Мужчина опубликовал пост, в котором заявил, что женщины ни на что не способны, с ними якобы не о чем даже просто поговорить. Но нужны они исключительно для продолжения рода, добавил Николай.

Неизвестно, оценили ли данный опус пользователи, однако сотрудникам центра "Э" МВД России рассуждения явно не понравились. После ознакомления с текстом экспертов они увидели в нём "негативную оценку группы лиц, объединённых по признаку принадлежности к женскому полу".

На женоненавистника возбудили уголовное дело по экстремистской статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". За пост мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает Baza.