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Автор Камиль Джабраилов

В Госдуме не поверили в снижение числа курильщиков и раскритиковали губернаторов

Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев подверг критике результаты исследований, свидетельствующие о снижении за время пандемии коронавируса числа курящих россиян. Он обвинил власти отдельных регионов в отсутствии профилактики табакокурения.

В Госдуме не поверили в снижение числа курильщиков и раскритиковали губернаторов

"Эксперты сообщают о якобы снижении количества курящих россиян на 13%. Ставлю под сомнение приведённые данные. Не стали люди курить во время пандемии меньше, это уловки табачного лобби. Люди стали курить больше, и об этом говорят продажи табака", — заявил политик.

При этом Хамзаев признал, что ситуация разнится в зависимости от конкретного региона. Например, в Еврейской автономной области, Бурятии, Якутии и Сахалинской области курит около трети взрослого населения, а в республиках Северного Кавказа этот показатель не достигает и 10%. Парламентарий уверен, что ответственность за большое количество курящего населения лежит на главах этих регионов, которые, по его мнению, "не озабочены этим" вопросом.

"Региональные власти особо этим не озабочены. Ответ на вопрос, что они делают, чтобы изменить эту статистику, очень простой: ничего. Они должны этим заниматься, сохранение здоровья граждан — это прямая обязанность губернаторов", — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что задача по народосбережению поставлена президентом России. В этой связи в регионах необходимо проводить "масштабную профилактику и пропаганду", нацеленную против табакокурения.

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно результатам которого число курящих россиян за период с 2020 по 2021 годы сократилось на 13%, или на 3,63 млн человек. По данным аналитиков, доля курящих в среднем по стране составляет более 20%.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
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