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Автор Дмитрий Плотников

Еврокомиссия ищет русскоязычных, кто будет "бороться с дезинформацией" в Эстонии

Общество

Европейская Комиссия ищет русскоязычного сотрудника-консультанта, который будет "укреплять отношения" с русскоговорящей аудиторией и "бороться с дезинформацией" в Эстонии.

Еврокомиссия ищет русскоязычных, кто будет "бороться с дезинформацией" в Эстонии

Об этом сообщает RT. Согласно описанию вакансии, большую часть рабочего времени консультант будет следить за "угрозами" в эстонских аккаунтах Еврокомиссии и отслеживать "настроения онлайн-аудитории по различным темам".

В оставшееся время сотрудник должен будет заниматься созданием контента.

"Это должно способствовать укреплению отношений с русской общиной в Эстонии, привлечению новых подписчиков, расширению аудитории и борьбе с дезинформацией", — сказано в описании должности.

Самыми важными тематиками составители документа выделяют "солидарность с Украиной", вакцинация, "цифровое и экономическое восстановление", а также экология.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы эстония
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