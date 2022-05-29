Европейская Комиссия ищет русскоязычного сотрудника-консультанта, который будет "укреплять отношения" с русскоговорящей аудиторией и "бороться с дезинформацией" в Эстонии.
Об этом сообщает RT. Согласно описанию вакансии, большую часть рабочего времени консультант будет следить за "угрозами" в эстонских аккаунтах Еврокомиссии и отслеживать "настроения онлайн-аудитории по различным темам".
В оставшееся время сотрудник должен будет заниматься созданием контента.
"Это должно способствовать укреплению отношений с русской общиной в Эстонии, привлечению новых подписчиков, расширению аудитории и борьбе с дезинформацией", — сказано в описании должности.
Самыми важными тематиками составители документа выделяют "солидарность с Украиной", вакцинация, "цифровое и экономическое восстановление", а также экология.
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