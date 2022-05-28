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Автор Елена Былкина

Захарова о нападках Украины на Киссинджера: "Подарок ему на 99-летие"

Общество

Экс-советника по нацбезопасности США Генри Киссинджера Украина обвинила в "участии в информационной спецоперации России" и внесла его в чёрный список "Моротворца".

Захарова о нападках Украины на Киссинджера: "Подарок ему на 99-летие"

Имя Генри Киссинджера оказалось в списке украинского экстремистского сайта "Миротворец". Ему не простили его слов на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости пойти России на территориальные уступки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о "наказании" пожилого американского политика.

"Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное. Чтобы не мучались над формулировкой, предлагаю "одну короткую фразу" — "за наличие интеллекта"", — написала дипломат в своём микроблоге.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за слова о том, что Украине придётся "отдать" России часть территории.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мария захарова владимир зеленский
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