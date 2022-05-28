Светлана Сорокина об увольнении с ВШЭ: "Представление посмотрю со стороны"

Журналистка Светлана Сорокина уволилась с должности преподавателя департамента медиа Высшей школы экономике. Её место займёт телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

У Сорокиной закончится контракт, который она решила не продлевать. О своём уходе с поста журналистка сообщила в личном микроблоге.

"Мацкявичюс теперь будет руководить департаментом медиа! Вспомнился старый анекдот, который заканчивается словами: да, не таким представлял себе Карабас-Барабас свой театр… Впрочем, это представление я уже посмотрю со стороны", — написала звезда российского ТВ.

Светлана Сорокина работала в ВШЭ с 2007 года. В 1980-х годах она вела программу "600 секунд". Затем журналистка стала ведущей "Вестей". Российские зрители помнят её по программе "Глас народа" на НТВ. На "Эхе Москвы" журналистка вела передачу "В круге света".

Ранее в Казанском университете уволили доктора физико-математических наук Наиля Фаткуллина за антивоенные заявления. Его письмо, которое он рассылал своим коллегам с призывом остановить спецоперацию на Украине, изучают следственные органы.