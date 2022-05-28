Вассерман: приток абитуриентов в техникумы заметно возрастёт в РФ

В последние годы выросла популярность среднего профессионального образования. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман.

По его словам, такая тенденция связана с нехваткой соответствующих специалистов на рынке труда. Как пояснил депутат, оплата этих профессий выросла из-за дефицита кадров.

"Думаю, в ближайшее время приток абитуриентов в профессиональные технические училища и колледжи заметно возрастёт", — сказал Вассерман в интервью Радио 1.

Он добавил, что по мере развёртывания программ импортозамещения спрос на эти специальности будет "совершенно фантастическим".

Парламентарий также призвал ввести льготы для поступления в заведения среднего профессионального образования, ведь в РФ увеличится количество желающих пойти в колледж после окончания школы.

"Важно, чтобы люди, остро нуждающиеся в такой работе, не пали жертвами массового потока", — заключил депутат.