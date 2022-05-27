Антивоенное письмо профессора Казанского университета Наиля Фаткуллина привлекло внимание Прокуратуры. Учёного уволили из вуза за критику спецоперации на Украине.
Казанский университет принял решение не продлевать контракт с профессором Наилем Фаткуллиным, который рассылал коллегам сообщения, в которых призывал не верить российским властям.
67-летний профессор писал, что необходимо вывести российские войска из Украины. Он негативно отзывался о правительстве РФ, которое, по его словам, не смогло решить вопросы, связанные с благосостоянием граждан. В своём письме научный деятель называл россиян нищими.
Так как посланием заинтересовались в Прокуратуре РФ, дело одним увольнением для доктора физико-математических наук может не закончиться.
Ранее школьницу из Дагестана заставили извиняться за антивоенные лозунги на выпускном.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.