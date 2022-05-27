В Казанском университете уволили профессора за антивоенные высказывания

Антивоенное письмо профессора Казанского университета Наиля Фаткуллина привлекло внимание Прокуратуры. Учёного уволили из вуза за критику спецоперации на Украине.

Казанский университет принял решение не продлевать контракт с профессором Наилем Фаткуллиным, который рассылал коллегам сообщения, в которых призывал не верить российским властям.

67-летний профессор писал, что необходимо вывести российские войска из Украины. Он негативно отзывался о правительстве РФ, которое, по его словам, не смогло решить вопросы, связанные с благосостоянием граждан. В своём письме научный деятель называл россиян нищими.

Так как посланием заинтересовались в Прокуратуре РФ, дело одним увольнением для доктора физико-математических наук может не закончиться.

Ранее школьницу из Дагестана заставили извиняться за антивоенные лозунги на выпускном.