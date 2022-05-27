Священник заявил, что добровольцы отправляются на Украину не из-за денег

В Уфе ведётся набор добровольцев для отправки на Украину. Священник Виктор Иванов рассказал, почему так много желающих принять участие в спецоперации, об этом пишет mkset.ru.

Отмечается, что Иванов сам когда-то служил в военно-десантных войсках.

"Как говорил Высоцкий: "если родина в опасности, значит всем идти на фронт". Мы были воспитаны в других понятиях", — сказал он.

Священник сделал акцент на том, что добровольцы желают отправиться на Украину вовсе не из-за того, что им хорошо заплатят за участие в спецоперации. По его словам, всё дело в патриотизме, именно он движет нашими бойцами.

Ранее стало известно, что в Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, об этом заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.