В Уфе ведётся набор добровольцев для отправки на Украину. Священник Виктор Иванов рассказал, почему так много желающих принять участие в спецоперации, об этом пишет mkset.ru.
Отмечается, что Иванов сам когда-то служил в военно-десантных войсках.
"Как говорил Высоцкий: "если родина в опасности, значит всем идти на фронт". Мы были воспитаны в других понятиях", — сказал он.
Священник сделал акцент на том, что добровольцы желают отправиться на Украину вовсе не из-за того, что им хорошо заплатят за участие в спецоперации. По его словам, всё дело в патриотизме, именно он движет нашими бойцами.
Ранее стало известно, что в Уфе активно ведётся набор добровольцев в батальон для отправки на Украину. Насчитывается уже 800 желающих вступить в него, об этом заявил председатель региональной общественной организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ" Алик Камалетдинов.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.