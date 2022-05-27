Беглов намерен поднять зарплату себе и чиновникам "за особые условия работы"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ходатайствует о повышении заработной платы себе, чиновникам и депутатам. Причиной увеличения окладов стали "особые условия работы".

Об инициативе по увеличению зарплаты сообщает "Фонтанка", ссылаясь на соответствующий законопроект.

Себе глава северной столицы намерен поднять заработную плату с пяти окладов до семи, депутатам и чиновникам — с четырех до шести, государственным гражданским служащим — с шести до восьми.

Законопроект будет подвергнут антикоррупционной экспертизе, затем его рассмотрят в парламенте. Про какие именно условия работы говорится в документе, не сообщается.

Ранее Беглов заявил, что не замечал никаких призывов взять шефство над Луганском, который объявили городом-побратимом Санкт-Петербурга.