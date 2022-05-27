В Минобороне РФ назвали оспу обезьян биологическим агентом боевого применения

На брифинге Минобороны РФ рассказали, что оспу обезьян искусственно синтезировали США в лабораториях Нигерии для боевого применения.

Представители ВС РФ уверены, что распространением оспы обезьян занимаются Штаты.

В докладе было озвучено, что вирус был занесен в Европу из Нигерии, где располагаются четыре лаборатории США. Их деятельность призывают проверить Всемирную организацию здравоохранения. Военные убеждены, что по похожей схеме действовали и на Украине. В Минобороне признали, что жертвами оспы обезьян становятся представители сексуальных меньшинств.

"США рассматривает возбудителей оспы как патогенный биологический агент для боевого применения", — говорится в докладе.

Ксения Собчак нашла в заявлениях ведомства нестыковки.

"Есть один странный момент. Если 98% инфицированных — это мужчины нетрадиционной ориентации, то подобное заболевание, в первую очередь, наносит удар по странам с развитой ЛГБТ-культурой, а Россия явно не в их числе. Неужели в Пентагоне просчитались?" — задалась вопросом журналистка.

Ранее вирусолог Альтштейн усомнился в происхождении оспы обезьян в лабораториях США.