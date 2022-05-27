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Автор Елена Былкина

Депутаты КПРФ обратились к Путину с призывом прекратить спецоперацию

Общество

Депутаты Заксобрания Приморского края от КПРФ зачитали обращение к Владимиру Путину с призывом вывести войска из Украины. Их сразу лишили права голоса.

Депутаты КПРФ обратились к Путину с призывом прекратить спецоперацию

Представитель партии КПРФ Леонид Васюкевич обратился к президенту России, не обращая внимание на протесты остальных депутатов и губернатора Олега Кожемяко. Поступок коллегии поддерживал ещё один депутат Геннадий Шульга.

Коммунисту спешно отключили микрофон, но он всё равно продолжил своё воззвание.

"В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Мы требуем немедленного вывода войск", — сказал Васюкевич.

За подобные высказывания губернатор потребовал выгнать депутатов с заседания и лишить их права голоса, что и было исполнено.

Лидер их фракции в ЗакСе уверил, что не подозревал о запланированном демарше. Он отметил, что такие выходки порочат честь КПРФ.

Депутат Геннадий Шульга позже заявил, что все про всё знали, но испугались.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы кпрф олег кожемяко владимир путин приморский край
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