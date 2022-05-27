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Автор Елена Былкина

Кинокритик Павлючик об идее Михалкова создать свой Оскар: Что это будет за зверь

Общество

Кинокритик Леонид Павлючик высказался об инициативе Никиты Михалкова создать евразийский "Оскар". Журналист заподозрил главу Союза кинематографистов РФ в корысти.

Кинокритик Павлючик об идее Михалкова создать свой Оскар: Что это будет за зверь

Мнением Павлючика поделился Станислав Садальский.

Кинокритик считает, что из-за Михалкова "приказал долго жить Московский международный кинофестиваль". Он скептически отнёсся к идее создать евразийский "Оскар".

"Что это будет за зверь — непонятно. Ибо есть всем известный "Оскар". И есть менее известный, но набирающий популярность так называемый "азиатский Оскар", в котором ежегодно участвует и Россия. Зачем при этом раскладе нужен еще и евразийский Оскар?" — задаётся вопросом знаток кинематографа.

Павлючик предположил, что у режиссёра есть свой корыстный интерес.

"Видимо, только затем, чтобы его возглавил Михалков и получил под это дело бюджетное финансирование", — сказал действительный член Академии кинематографических искусств "Ника", член Евразийской телеакадемии Леонид Пвлючик.

Ранее Никита Михалков сравнил патриота Григория Лепса и патриота Ивана Урганта.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы оскар иван ургант григорий лепс никита михалков станислав садальский
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