Кинокритик Павлючик об идее Михалкова создать свой Оскар: Что это будет за зверь

Кинокритик Леонид Павлючик высказался об инициативе Никиты Михалкова создать евразийский "Оскар". Журналист заподозрил главу Союза кинематографистов РФ в корысти.

Мнением Павлючика поделился Станислав Садальский.

Кинокритик считает, что из-за Михалкова "приказал долго жить Московский международный кинофестиваль". Он скептически отнёсся к идее создать евразийский "Оскар".

"Что это будет за зверь — непонятно. Ибо есть всем известный "Оскар". И есть менее известный, но набирающий популярность так называемый "азиатский Оскар", в котором ежегодно участвует и Россия. Зачем при этом раскладе нужен еще и евразийский Оскар?" — задаётся вопросом знаток кинематографа.

Павлючик предположил, что у режиссёра есть свой корыстный интерес.

"Видимо, только затем, чтобы его возглавил Михалков и получил под это дело бюджетное финансирование", — сказал действительный член Академии кинематографических искусств "Ника", член Евразийской телеакадемии Леонид Пвлючик.

Ранее Никита Михалков сравнил патриота Григория Лепса и патриота Ивана Урганта.