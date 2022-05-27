Известный рок-фестиваль "Файне мiсто" собирает деньги на помощь ВСУ

В Тернополе ежегодно проводится рок-фестиваль под названием "Файне мiсто". Раньше в мероприятии принимали участие многие российские артисты. Однако теперь участниками могут стать только те деятели культуры, которые прошли "проверку" СБУ.

После начала военной спецоперации организаторы фестиваля начали перечислять часть своей прибыли украинской армии, нацбатам "Азов"* и "Правый сектор"*.

16 мая прошёл очередной "благотворительный" концерт в поддержку "азовцев"*, которые сдались в плен в Мариуполе. Организаторы предоставляли националистам автомобили, медицинские препараты, продукты и воду.

Рок-фестиваль"Файне мiсто" планирует открыть крупный сбор на нужды украинских нацбатов в конце июля, передаёт EADaily.

*украинские националистические батальоны, признанные экстремистскими организациями и запрещённые на территории Российской Федерации.