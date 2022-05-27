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Автор Елена Былкина

Бари Алибасов женился на беженке с Украины: подарок Шукшиной к юбилею

Общество

СМИ сообщают о седьмой женитьбе продюсера группы "На-На" Бари Алибасове. Избранницей шоумена стала беженка из Донбасса по имени Елена.

Бари Алибасов женился на беженке с Украины: подарок Шукшиной к юбилею

Новость прокомментировал артист Станислав Садальский.

"Прекрасный подарок сегодня к юбилею получила моя любимая актриса и друг Маша Шукшина. Экс-отчим Алибасов женится в 7 раз на беженке с Украины Леночке", — написала заслуженный артист РСФСР.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что сегодня в квартире в Мерзляковском переулке собрались толпы журналистов.

"Посаженая мать Оля Шукшина (надо зарабатывать). Лида поздравила брачующихся по видеосвязи и пожелала невесте переписать свою квартире в Луганске на Бари", — рассказал артист.

Садальский отметил, что сына Бари Каримовича выбор отца не обрадовал. Он узнал о женитьбе отца позже всех.

"И я его понимаю. Старики должны быть мудрыми, иначе какой прок в старости?" — выразил своё мнение актёр.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании бросил жену с детьми ради украинки, которую приютил в своём доме.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы бари алибасов мария шукшина станислав садальский
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