СМИ сообщают о седьмой женитьбе продюсера группы "На-На" Бари Алибасове. Избранницей шоумена стала беженка из Донбасса по имени Елена.
Новость прокомментировал артист Станислав Садальский.
"Прекрасный подарок сегодня к юбилею получила моя любимая актриса и друг Маша Шукшина. Экс-отчим Алибасов женится в 7 раз на беженке с Украины Леночке", — написала заслуженный артист РСФСР.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что сегодня в квартире в Мерзляковском переулке собрались толпы журналистов.
"Посаженая мать Оля Шукшина (надо зарабатывать). Лида поздравила брачующихся по видеосвязи и пожелала невесте переписать свою квартире в Луганске на Бари", — рассказал артист.
Садальский отметил, что сына Бари Каримовича выбор отца не обрадовал. Он узнал о женитьбе отца позже всех.
"И я его понимаю. Старики должны быть мудрыми, иначе какой прок в старости?" — выразил своё мнение актёр.
Ранее сообщалось, что житель Великобритании бросил жену с детьми ради украинки, которую приютил в своём доме.
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