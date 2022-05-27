В России выбирают новое название McDonald’s: "Свободная касса" и "Тот самый"

Для бывшей компании McDonald's выбирают новое название из пяти вариантов. Согласно информации, четыре заявки уже подали в "Роспатент". Что интересно, ни одно из наименований не похоже на привычное имя бургерной.

В представленных заявках участники предлагают следующие варианты:

"Только так",

"Весело и вкусно",

"Тот самый",

"Свободная касса".

"В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в "Роспатент". Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети", — цитирует источник Агентство городских новостей "Москва".

Как подчеркнули в агентстве, пока на сайте российского ведомства удалось найти лишь четыре названия из пяти.