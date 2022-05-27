Для бывшей компании McDonald's выбирают новое название из пяти вариантов. Согласно информации, четыре заявки уже подали в "Роспатент". Что интересно, ни одно из наименований не похоже на привычное имя бургерной.
В представленных заявках участники предлагают следующие варианты:
"В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в "Роспатент". Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети", — цитирует источник Агентство городских новостей "Москва".
Как подчеркнули в агентстве, пока на сайте российского ведомства удалось найти лишь четыре названия из пяти.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.