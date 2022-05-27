Клименко: отключение Google ускоряющих серверов ударит по пользователям РФ

Недавно Google анонсировал отключение российских провайдеров от своих ускоряющих загрузку серверов Global Cache, в том числе YouTubе. По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, эта проблема в первую очередь коснётся рядовых пользователей Сети.

Как подчеркнул эксперт, вполне вероятно, что низкая стоимость интернета в стране, как раз и зависела от сервисов кэширования.

"Сейчас многие "зарубежники" уходят. Они могут оставить оборудование, отказаться от денег и сказать: "Сами с этим возитесь". А второе: они могут вывести оборудование. Трафик же зашифрован! И тогда возникнет вопрос, сможем ли мы на уровне операторов кэшировать видеопотоки", — пояснил Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, если не удастся ничего предпринять и сервисы, ускоряющие загрузку, будут отключены, в первую очередь это ударит по карману россиян. Как уточнил эксперт, это коснётся и стримеров, которые, размещаются не только на YouTube, но и в отечественных соцсетях.

"Сейчас "ВК" призвал Минсвязи закупить серверы. Даже если мы сможем кэшировать, то есть ли у нас для этого оборудование? Поставки в Россию сейчас ограничены. Уровень прогнозирования не лучший", — резюмировал Клименко.