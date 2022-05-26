Володин ответил на нападки Турчака: "Избиратели платят за то, чтобы мы работали"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин упрекнул секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака в нарушении дисциплины. Ему не нравится, что Турчак ездит на Донбасс в ущерб думским заседаниям.

Продолжается публичная полемика Володина и Турчака.

"Иногда начинается дискуссия в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента. Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой", — объяснил Володин.

Ранее Турчак отметил, что будет ездить на Донбасс в отличие от тех, кто просиживает штаны в удобных креслах президиума.