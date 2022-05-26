Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин упрекнул секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака в нарушении дисциплины. Ему не нравится, что Турчак ездит на Донбасс в ущерб думским заседаниям.
Продолжается публичная полемика Володина и Турчака.
"Иногда начинается дискуссия в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента. Нам избиратели деньги платят за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой", — объяснил Володин.
Ранее Турчак отметил, что будет ездить на Донбасс в отличие от тех, кто просиживает штаны в удобных креслах президиума.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.