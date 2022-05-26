Турчак ответил Володину. "Не просиживал штаны в удобных креслах президиума"

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обрушился с критикой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Володин сделал Турчаку замечание, отметив, что нехорошо прогуливать думские заседания, катаясь на Донбасс. Он отметил, что на такие командировки "тратится денег больше, чем на спецоперацию".

Турчак объяснил, что оценивать его деятельность может только тот, кто был на Донбассе.

"А не просиживал штаны в удобных креслах президиума", — язвительно заметил представитель "Единой России".

Он уверил, что депутаты продолжат посещать Украину, так как там, по его словам, нужна помощь на территориях, где базируется армия РФ.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин стал объектом нападок в Госдуме. Коллеги-депутаты негодуют из-за того, что экономист избежал попадания в санкционные списки.