Знаковые символы спецоперации: бабушка со знаменем против кофты Зеленского

На три месяца у спецоперации появились свои узнаваемые символы. В Сети сравнили украинскую и российскую символику.

В ходе спецоперации поддержка населения и с украинской и с русской стороны обретает осязаемые формы. Какие артефакты обретают иной смысл во время военного противостояния.

Флисовая кофта Владимира Зеленского привлекла внимание мировой общественности, так как лидер Украины появлялся в ней на всех видео- и фото- материалах. Он надел её даже на официальную встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого узнаваемый предмет гардероба президента Украины продали в Лондоне на аукционе за 90 тысяч фунтов стерлингов.

Российская сторона сделала своим символом пожилую украинскую женщину, которая встретила солдат, ВСУ с красным знаменем Победы в руках. В России и Мариуполе появились памятники бабушке, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал украсить её изображением космическую ракету.

На Украине стала общеизвестной история собаки-сапёра по кличке Патрон. Пёс помогает искать мины. Четвероного друга называют талисманом отряда сапёров Черниговской области, олицетворением украинского патриотизма, национальным героем и самой известной собакой Украины.

В России в символы чаще выбирают конкретных людей. Вирусным в Сети стало видео, на котором мальчик Алёша Павличенко из Белгородского села Весёлая Лопань отдаёт честь проезжающим мимо танкам ВС РФ. Изображения мальчика украсило открытки и шоколад под маркой "Алёша".