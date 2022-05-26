Шевчук об отмене своих концертов: "Социально-политический расизм"

Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук рассказал, через что ему пришлось пройти после того, как он на своих концертах стал осуждать спецоперацию на Украине.

Певец признал, что одному быть тяжело, гораздо легче стать частью толпы, где ты ни за что не отвечаешь.

Шевчук сравнил свой допрос в КГБ во времена СССР за песню "Не стреляй" с беседой со следователями в Уфе.

"В России в одну реку можно войти и дважды, и трижды. Всё повторяется, и те же вопросы, и те же глаза, и те же фуражки. Разве что фасон другой, а под фуражкой всё то же самое", — сказал артист в интервью израильской радиостанции "Первое радио".

Лидер "ДДТ" поведал, что после его заявлений со сцены в Уфе, когда он объяснил, что любить Родину не значит подобострастно относиться к президенту, в гримёрке с ним проводили беседу десяток следователей.

"Допрашивали, я им лекцию прочитал и вопрос задал: помните, тогда власть поменялась, а если сейчас поменяется, что делать будете? Задумались", — сказал Шевчук.

После допроса стражи правопорядка, по словам певца, сделали с ним памятное фото.

"Я никого не виню, у них ипотеки, приказы", — посочувствовал сотрудникам полиции Шевчук и назвал ситуацию в РФ "социально-политическим расизмом".

Шевчук выразил надежду на то, что его концерты найдут своего зрителя в Израиле, так как выступления "ДДТ" в России, по мнению певца, подходят к концу.