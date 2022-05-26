Алексей Панин снял себя на улице Рима. Охрипший актёр рассказал, что переночевал прямо на асфальте в столице Италии.
Панин проживает в Испании. Каким-то ветром артиста занесло в Италию. Алексей почему-то решил вжиться в роль итальянского бомжа. Ночёвка на асфальте плохо отразилась на здоровье артиста.
"В моей жизни было всё, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня ещё не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место", — рассказал звезда фильма "Жмурки" о своих "римских каникулах".
Актёр хорошо вписался в местную тусовку маргиналов.
"Местные бездомные меня приняли за своего — с бутылкой маленькой Просекко и рюкзачком", — сказал артист.
После этого Панин раскашлялся так, будто подхватил бронхит. Из его лёгких вырывались пугающие хрипы.
Ранее актёр отчитал Дмитрий Дюжева за участие в концерте "Zа Россию!".
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