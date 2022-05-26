Панин ночует на улице: "Местные бездомные меня приняли за своего"

Алексей Панин снял себя на улице Рима. Охрипший актёр рассказал, что переночевал прямо на асфальте в столице Италии.

Панин проживает в Испании. Каким-то ветром артиста занесло в Италию. Алексей почему-то решил вжиться в роль итальянского бомжа. Ночёвка на асфальте плохо отразилась на здоровье артиста.

"В моей жизни было всё, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня ещё не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место", — рассказал звезда фильма "Жмурки" о своих "римских каникулах".

Актёр хорошо вписался в местную тусовку маргиналов.

"Местные бездомные меня приняли за своего — с бутылкой маленькой Просекко и рюкзачком", — сказал артист.

После этого Панин раскашлялся так, будто подхватил бронхит. Из его лёгких вырывались пугающие хрипы.

Ранее актёр отчитал Дмитрий Дюжева за участие в концерте "Zа Россию!".