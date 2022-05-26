Шевчук надеется выступить в Израиле после запрета концертов в России

Юрий Шевчук объявил, что концертная деятельность группы ДДТ в России подходит к концу. В официальной группе ВК музыканты заявили, что не намерены прекращать выступления.

Рок-группа "ДДТ" опровергает распространившиеся в СМИ сообщения о завершении концертной деятельности.

"Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь", — гласит заявление музыкантов, опубликованное на официальной страничке коллектива ВК.

Ранее Юрий Шевчук, который на концерте в Уфе осудил спецоперацию на Украине, рассказал, что его концерт в Тюмени перенесли на неопределённый срок, а в Кургане выступление вовсе отменили.

Солист "ДДТ" предположил, что, возможно, его пригласят выступить в Израиле.

"Я думаю, что нас многие [в Израиле] слушают, может быть, какие-то концертные организации заинтересуются, мы с удовольствием приедем, да. Тем более что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь", — объяснил Шевчук в интервью израильской радиостанции "Первое Радио".