Юрий Шевчук объявил, что концертная деятельность группы ДДТ в России подходит к концу. В официальной группе ВК музыканты заявили, что не намерены прекращать выступления.
Рок-группа "ДДТ" опровергает распространившиеся в СМИ сообщения о завершении концертной деятельности.
"Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь", — гласит заявление музыкантов, опубликованное на официальной страничке коллектива ВК.
Ранее Юрий Шевчук, который на концерте в Уфе осудил спецоперацию на Украине, рассказал, что его концерт в Тюмени перенесли на неопределённый срок, а в Кургане выступление вовсе отменили.
Солист "ДДТ" предположил, что, возможно, его пригласят выступить в Израиле.
"Я думаю, что нас многие [в Израиле] слушают, может быть, какие-то концертные организации заинтересуются, мы с удовольствием приедем, да. Тем более что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь", — объяснил Шевчук в интервью израильской радиостанции "Первое Радио".
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