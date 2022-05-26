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Автор Дмитрий Плотников

Посол Мельник фотографией высмеял поставки оружия из Германии

Общество

Украинский посол в Германии Андрей Мельник выложил в социальных сетях фотографию, которая издевательски высмеивает немецкое правительство за промедление с поставками вооружения.

Посол Мельник фотографией высмеял поставки оружия из Германии

Также дипломат "ядовито" подписал пост.

"Немецкое оружие для Украины уже в пути", — подписан снимок.

Мельник рассказывает, что фотографию ему прислал член украинского правительства по мессенджеру, пишет РИА Новости.

Ранее Мельник уже позволял себе недипломатическое поведение в отношении Берлина. Канцлера Германии Олафа Шольца он назвал "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания того ехать в Киев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже подчёркивал, что любой военный груз Украине будет законной целью для удара российской армии. Пресс-служба президента России отмечала, что накачивание киевского режима оружием со стороны западных стран, будет иметь негативный эффект и отнюдь не способствует успеху российско-украинских переговоров.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина олаф шольц
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