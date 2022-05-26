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Автор Юлия Миленина

Юрист Воробьёв: в Москве отменят штрафы практически за все ковидные нарушения

Общество

Решение прекратить взыскание и компенсировать часть штрафов за коронавирусные нарушения финансово поддержит москвичей на фоне сокращения реальных доходов. Такое мнение выразил юрист Василий Воробьёв.

Юрист Воробьёв: в Москве отменят штрафы практически за все ковидные нарушения

По его словам, под постановление правительства попадают практически все штрафы, которые были введены во время пандемии.

"Одна из основных категорий — это штрафы за нахождение в общественных местах без маски, например, на транспорте или в торговом центре", — сказал специалист в интервью Москве 24.

Воробьёв напомнил: в российской столице за нарушение масочного и перчаточного режимов штраф на транспорте составлял 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи рублей.

Как пояснил юрист, сотрудники магазинов, которые находились в помещении без маски, также попадут под амнистию. Кроме того, он добавил, что штрафы компенсируют гражданам, выезжавшим без пропуска или с неправильно оформленным пропуском в период локдауна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. С жителей столицы не будут взыскивать неоплаченные штрафы. Бизнесу и гражданам выплатят субсидии для компенсации уже уплаченных штрафов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы covid-19 штраф коронавирус сергей собянин
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