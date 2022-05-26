Юрист Воробьёв: в Москве отменят штрафы практически за все ковидные нарушения

Решение прекратить взыскание и компенсировать часть штрафов за коронавирусные нарушения финансово поддержит москвичей на фоне сокращения реальных доходов. Такое мнение выразил юрист Василий Воробьёв.

По его словам, под постановление правительства попадают практически все штрафы, которые были введены во время пандемии.

"Одна из основных категорий — это штрафы за нахождение в общественных местах без маски, например, на транспорте или в торговом центре", — сказал специалист в интервью Москве 24.

Воробьёв напомнил: в российской столице за нарушение масочного и перчаточного режимов штраф на транспорте составлял 5 тысяч рублей, в других общественных местах — 4 тысячи рублей.

Как пояснил юрист, сотрудники магазинов, которые находились в помещении без маски, также попадут под амнистию. Кроме того, он добавил, что штрафы компенсируют гражданам, выезжавшим без пропуска или с неправильно оформленным пропуском в период локдауна.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил ковидную амнистию. С жителей столицы не будут взыскивать неоплаченные штрафы. Бизнесу и гражданам выплатят субсидии для компенсации уже уплаченных штрафов.