Шевчуку запретили выступать в РФ: Наша концертная деятельность подходит к концу

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук возмущён тем, что его концерты стали запрещать в России. Нападки на музыканта начались после его заявлений со сцены в Уфе.

Концерт в Башкортостане для Юрия Шевчука закончился беседой с полицией. Певец высказался со сцены против спецоперации на Украине. Музыканта оштрафовали за дискредитацию армии РФ, а выступления "ДДТ" в России попали под запрет. В Тюмени концерт перенесли на неопределённый срок, а в Кургане выступление вовсе отменили.

Солист "ДДТ" опроверг слухи о том, что деньги за билеты на его концерт не возвращаются.

"Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!" — сказал певец в программе "Гостиный двор" с Владом Зерницким.

Шевчук констатировал, что больше не сможет выступать в России.

"В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение!" — выразил свою позицию певец.

Ранее сообщалось, что заявления солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука на концерте в Уфе изучают в Следственном комитете РФ. Над певцом нависла угроза уголовного преследования.