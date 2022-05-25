В ГД обвинили Кудрина: "За какие заслуги Вас не внесли в санкционные списки"

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин стал объектом нападок в Госдуме. Коллеги-депутаты негодуют из-за того, что экономист избежал попадания в санкционные списки.

Кудрин попал под подозрение представителя партии КПРФ Дениса Парфёнова.

"Как вы думаете, за какие заслуги Вас до сих пор пока не включили ни в какие санкционные списки?" — обратился Парфёнов к Кудрину.

За Кудрина, который выступил с отчётом о деятельности Счётной палаты, вступился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Уважаемые коллеги, не переживайте, как только Алексей Леонидович займётся активами зарубежных компаний в рамках СПР "Сахалин-2" и вернёт нам то, что сегодня принадлежит японским компаниям и английским, он сразу попадёт в список санкционный. И мы его примем в свои ряды, потому что все депутаты Государственной думы в этом списке", — отметил глава Госдумы.

Алексей Кудрин поспешил заверить, что Счётная палата намерена строго выполнять функции внешнего государственного независимого аудита в рамках закона, несмотря на угрозу пополнить санкционные списки.

Ранее глава Счетной палаты объяснил своё пребывание в Израиле.