Оспа обезьян распространяется в странах, которые ввели против России санкции. На эту закономерность обратила внимание украинский журналист и общественный деятель Татьяна Поп.
К такому выводу она пришла, изучив карту распространения заболевания.
"Наткнулась на карту распространения новомодной болезни — оспы обезьян. Вам не кажется, что она слишком похожа на карту стран, введших санкции против России?" — задалась вопросом Поп.
В настоящее время случаи инфицирования оспой обезьян зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Израиле, ОАЭ, а также в странах Евросоюза.
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