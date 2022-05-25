Татьяна Поп: "Оспа обезьян распространена в недружественных России странах"

Оспа обезьян распространяется в странах, которые ввели против России санкции. На эту закономерность обратила внимание украинский журналист и общественный деятель Татьяна Поп.

К такому выводу она пришла, изучив карту распространения заболевания.

"Наткнулась на карту распространения новомодной болезни — оспы обезьян. Вам не кажется, что она слишком похожа на карту стран, введших санкции против России?" — задалась вопросом Поп.

В настоящее время случаи инфицирования оспой обезьян зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Израиле, ОАЭ, а также в странах Евросоюза.