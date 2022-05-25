Глава Минтруда Котяков: в среднем пенсия россиян увеличится до 19 360 рублей

Руководитель Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что после индексации в среднем неработающие российские пенсионеры будут получать по 19 360 рублей.

"Сегодняшнее решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих наших граждан пенсионного возраста", — сообщил российский министр во время заседания президиума Государственного совета РФ.

По информации Котякова, в среднем пенсия россиян увеличится на 1760 рублей. При этом глава министерства подчеркнул, что прибавку рассчитают индивидуально. Также министр отметил: ПФР начнёт передавать повышенные пенсии с 3 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил об индексации выплат неработающим пенсионерам на 10%. Как отметил глава страны, пенсии увеличат с 1 июня.