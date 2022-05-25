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Автор Игорь Рябов

Глава Минтруда Котяков анонсировал рост зарплат у 4 млн россиян

Общество

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что повышение минимального размера оплаты труда приведёт к увеличению зарплат четырёх миллионов россиян.

В среду, 25 мая президент РФ Владимир Путин пообещал увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ на 10%.

"Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан", — сказал лидер страны на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Путин призвал с 1 июня реализовать следующие меры поддержки населения: повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей и увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%

Также глава государства сообщил, что с 1 июля МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц, а поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдовое.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
антон котяков владимир путин
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