Глава Минтруда Котяков анонсировал рост зарплат у 4 млн россиян

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что повышение минимального размера оплаты труда приведёт к увеличению зарплат четырёх миллионов россиян.

В среду, 25 мая президент РФ Владимир Путин пообещал увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ на 10%.

"Наш ключевой и неизменный приоритет — рост благосостояния и качества жизни граждан", — сказал лидер страны на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Путин призвал с 1 июня реализовать следующие меры поддержки населения: повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей и увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%

Также глава государства сообщил, что с 1 июля МРОТ вырастет до 15 279 рублей в месяц, а поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдовое.