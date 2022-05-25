Рагозина: беженцы столкнулись с проблемой своего правового статуса в России

Эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина заявила, что беженцы, прибывшие в Россию, столкнулись с огромной проблемой с их правовым статусом.

Специалист в беседе с argumenti.ru объяснила, что переселенцы отказываются оформлять временное убежище в России из-за трудностей, которые возникают в ходе этой процедуры.

"Чтобы официально оформить временное убежище, нужно отдать свой паспорт на хранение в миграционные органы, а без паспорта твои действия ограниченны — это касается трудоустройства, передвижения, банковского обслуживания", — рассказала она.

Рагозина обратила внимание, что другие варианты легализации — патент или РВП — требуют значительных затрат, которые многие переселенцы просто не могут потянуть.

Эксперт заметила, что с недавних пор у граждан из Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана появилась возможность получить гражданство РФ в упрощённом порядке, но только в том случае, если они зарегистрируются по месту жительства. И здесь возникла ещё одна проблема, ведь не у всех переселенцев есть родственники или друзья в России, готовые прописать их у себя.

Ранее в Нижегородской области беженцам из Донецкой и Луганской народных областей и Мариуполя выплатили более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики. Ведомство рассказало, что единовременную выплату в размере 10 000 рублей получили более 1000 беженцев, находящихся сейчас в Нижегородской области.