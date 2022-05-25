Дадим бой Западу: контейнеры для "западного мусора" появились в Красноярске

В Красноярске жителей призвали отказаться от продукции известных западных брендов, для этого были установлены специальные контейнеры для сбора "западного мусора", об этом пишет newizv.ru.

Предполагается, что в мусорные баки жители должны выбрасывать вещи зарубежных брендов, которые покинули российский рынок. Однако идея сработала не так, как рассчитывали инициаторы акции: красноярцы наполнили эти контейнеры фирменными коробками Reebok и пакетами Zara, но только пустыми.

В ряде западных стран была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Поэтому многим известным брендам пришлось покинуть российский рынок. После проявления формального негодования, вызванного спецоперацией на Украине, зарубежные компании стали массово возвращаться обратно. Жертвовать многомиллионным бизнесом в угоду Вашингтону они были не готовы.

Многие бренды поспешили заявить, что вовсе не отказывались от сотрудничества с РФ, а лишь "приостановили" на время свою деятельность, сохраняя сотрудникам среднюю заработную плату.