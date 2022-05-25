Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принимать на государственную службу только тех граждан, которые отслужили в рядах российской армии. Он предложил депутатам обсудить эту инициативу.

По мнению Володина, служба в армии должна стать обязательным условием для принятия на работу в органы госвласти, банковской сферы, а также в законодательные собрания различных уровней.

"У нас с вами есть возможность инициировать изменения в закон о статусе депутата, чтобы все помощники депутатов принимались на работу только после прохождения службы в Вооруженных силах, распространить это на другие органы законодательной власти регионов, местного самоуправления", — сказал председатель Госдумы на пленарном заседании.