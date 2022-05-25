Наргиз Закировой не удалось посетить Россию. Из Домодедово её отправили назад в Узбекистан. Певица впала в немилость к властям РФ из-за осуждения спецоперации на Украине.
Как сообщает Telegram-канал Baza, певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово. Формальной причиной стали "проблемы с документами" и американское гражданство артистки.
Сообщается, что Наргиз отказали во въезде, так как она позволяет себе резкие высказывания по поводу внешней политики России. Она осуждает действия российской армии на Украине и периодически ругает руководство РФ в социальных сетях.
Ночь узбекская звезда провела в специальной комнате в аэропорту, а утром отправилась на самолёте на родину.
Ранее Иван Охлобыстин ранее присоединился к травле певицы Наргиз и предположил, почему она не привозит детей в Россию.
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