Певицу Наргиз продержали ночь в аэропорту РФ и депортировали в Узбекистан

Наргиз Закировой не удалось посетить Россию. Из Домодедово её отправили назад в Узбекистан. Певица впала в немилость к властям РФ из-за осуждения спецоперации на Украине.

Как сообщает Telegram-канал Baza, певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово. Формальной причиной стали "проблемы с документами" и американское гражданство артистки.

Сообщается, что Наргиз отказали во въезде, так как она позволяет себе резкие высказывания по поводу внешней политики России. Она осуждает действия российской армии на Украине и периодически ругает руководство РФ в социальных сетях.

Ночь узбекская звезда провела в специальной комнате в аэропорту, а утром отправилась на самолёте на родину.

Ранее Иван Охлобыстин ранее присоединился к травле певицы Наргиз и предположил, почему она не привозит детей в Россию.