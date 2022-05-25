Сенаторы Совета Федерации поддержали закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.
Действующее законодательство страны предусматривает возможность прохождения военной службы для граждан России в возрасте от 18 до 40 лет, для иностранцев — до 30 лет.
Принятый верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту РФ.
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