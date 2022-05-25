Сенаторы приняли закон об отмене возрастного предела для контрактников в России

Сенаторы Совета Федерации поддержали закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы в рядах ВС РФ.

Действующее законодательство страны предусматривает возможность прохождения военной службы для граждан России в возрасте от 18 до 40 лет, для иностранцев — до 30 лет.

Принятый верхней палатой парламента закон поступит на подпись президенту РФ.