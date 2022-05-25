Актёр Станислав Садальский выразил свою точку зрения на то, что происходит в России с курсом рубля.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поделился своим взглядом на процессы в российской экономике.
"Данные об экспорте-импорте засекречены. Ни у кого из экспертов не хватит смелости признать, что они не знают что будет", — написал заслуженный артист РСФСР.
Садальский объяснил, что пока банк контролирует обменный курс, ничего нельзя спрогнозировать.
"Только когда ограничения исчезнут, рынок задаст правильный курс", — объяснил Садальский.
70-летний актёр рассказал, почему цены на товары держатся на высокой отметке.
"Продавцы сказали, мы товары покупали, когда доллар был 120 рублей в опте. Пока дорогое не реализуем в рознице, цены не опустим, нам расходы отбить нужно", — пояснил звезда театра и кино.
Ранее эксперты посоветовали покупать электронику тем, кто брал доллары за 120 рублей.
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