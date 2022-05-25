Садальский о рубле: "Когда ограничения исчезнут, рынок задаст правильный курс"

Актёр Станислав Садальский выразил свою точку зрения на то, что происходит в России с курсом рубля.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поделился своим взглядом на процессы в российской экономике.

"Данные об экспорте-импорте засекречены. Ни у кого из экспертов не хватит смелости признать, что они не знают что будет", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский объяснил, что пока банк контролирует обменный курс, ничего нельзя спрогнозировать.

"Только когда ограничения исчезнут, рынок задаст правильный курс", — объяснил Садальский.

70-летний актёр рассказал, почему цены на товары держатся на высокой отметке.

"Продавцы сказали, мы товары покупали, когда доллар был 120 рублей в опте. Пока дорогое не реализуем в рознице, цены не опустим, нам расходы отбить нужно", — пояснил звезда театра и кино.

Ранее эксперты посоветовали покупать электронику тем, кто брал доллары за 120 рублей.