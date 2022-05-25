Симоньян заявила, что не отдаст "украинскую мову" Зеленскому

Маргарита Симоньян блеснула своими знаниями украинского языка. Глава RT считает речь Украины своей родной и не собирается отдавать её Владимиру Зеленскому.

В одном из своих постов журналистка употребила украинское выражение. Это вызвало ответную реакцию подписчиков.

"Будь ласка — спасибо на украинской мове. Марго заговорила на щирой украинской мове?" — спросили фолловеры.

Симоньян объяснила свою позицию по этому вопросу.

""Будь ласка" я говорю примерно всю жизнь, так же как "нема за що", "бачилы очи, шо куповалы" и ещё несколько моих любимых кубанских фразочек. И не собираюсь дарить этот нежный и меткий суржик (а по-нашему — балачку), который я знаю с младенчества, какому-то Зеленскому, который его выучил специально к выборам", — заявила телеведущая.

Ранее Симоньян ответила на критику своей внешности: "Хлопцы, шо выросло — то выросло".