Маргарита Симоньян блеснула своими знаниями украинского языка. Глава RT считает речь Украины своей родной и не собирается отдавать её Владимиру Зеленскому.
В одном из своих постов журналистка употребила украинское выражение. Это вызвало ответную реакцию подписчиков.
"Будь ласка — спасибо на украинской мове. Марго заговорила на щирой украинской мове?" — спросили фолловеры.
Симоньян объяснила свою позицию по этому вопросу.
""Будь ласка" я говорю примерно всю жизнь, так же как "нема за що", "бачилы очи, шо куповалы" и ещё несколько моих любимых кубанских фразочек. И не собираюсь дарить этот нежный и меткий суржик (а по-нашему — балачку), который я знаю с младенчества, какому-то Зеленскому, который его выучил специально к выборам", — заявила телеведущая.
Ранее Симоньян ответила на критику своей внешности: "Хлопцы, шо выросло — то выросло".
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