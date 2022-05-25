Пользователи "ОК" смогут прикреплять ссылки к публикациям в сервисе "Моменты"

В соцсети "Одноклассники" сообщили об обновлении сервиса "Моменты". Выяснилось, что пользователям позволили в профилях и сообществах отмечать любые ссылки. Для этого не надо иметь "галочку" или много подписчиков. Также в "ОК" появились анимированные фоны, которые делают снимки заметнее.

В "Моменты" теперь можно добавить ссылку на любые блоги, сайты и страницы соцсети. Так авторы распространяют свой контент. Ещё в "ОК" демонстрируют статистику переходов по ссылке. До нововведения инструментом могли пользоваться только официальные сообщества и аккаунты.

Как отметили в "Одноклассниках", "живой" фон можно загрузить на файлы из галереи или "Моментов". Пока функцией можно пользоваться только в iOS-приложении, однако соцсеть анонсировала внедрение технологии и для Android.

Ранее сериал "ОК" "Пять с плюсом" получил приз за "Лучший монтаж" на фестивале BUEIFF Web Series. Известно, что мероприятие состоялось в Буэнос-Айресе.