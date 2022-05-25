Певицу Наргиз могут депортировать в Узбекистан

Певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово сразу после прилёта из Ташкента, сообщает vesti. uz. По данным издания, её депортируют из России в Узбекистан.

"Её депортируют на историческую родину в Узбекистан", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Закирова является гражданкой США и "допускала оскорбительные высказывания в адрес России".

В настоящее время певица находится в аэропорту.