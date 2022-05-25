Маргарите Симоньян стала доступна переписка Анатолия Чубайса по взломанной электронной почте. Глава RT рассказала о самообличительных письмах политика.
Журналистка осудила тех, кто взломал почту российского общественного деятеля, который недавно сбежал из страны.
"Эти нехорошие ребята, наверняка, что-то там такое нехорошее задумали. Не моё дело, пусть разбираются между собой", — написала Симоньян.
Больше всего главного редактор RT задело то, что Чубайс нанял "армию пиарщиков" для того, чтобы очернить Марию Захарову с помощью "одной короткой фразы".
Не понравилось журналистке и то, что Чубайс назвал Россию бедной страной.
"Вёл он себя тогда откровенно по-хамски и глупо. Меня даже удивила неадекватность его ответов. Он путал даты, обзывался, что-то нёс про Дом-2", — рассказала телеведущая, отметив, что "великий инвеститор" решил позориться до конца.
Заявления Чубайса Симоньян назвала саморазоблачением российского либерализма.
"Интересно, а услуги Чубайсу по поиску коротких фраз для травли госслужащих оплатили из каких средств?" — задаётся вопросом журналистка.
Симоньян назвала беглого политика проклятым апостолом "святых 90-х".
В начале мая экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива.
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