В Соединённых Штатах катастрофически сократилась рождаемость. По мнению журналиста Александра Зубатова, американское общество не справляется с растущей силой ЛГБТ-культуры. Он призвал, Вашингтон вернуть в страну традиционные семейные ценности, иначе последствия могут быть весьма плачевными.
ЛГБТ-активисты регулярно говорят о том, что сексуальные предпочтения якобы определяются на биологическом уровне. Зубатов назвал это утверждение абсурдным. Обозреватель издания The American Conservative отметил, что именно социальные сигналы играют основную роль в психологии подростков.
В 2018 году профессор Университета Брауна Лиза Литтман провела исследование, в котором приняли участие 256 подростков. Молодые люди объявили, что считают себя трансгендерами. В результате исследования у большинства подростков были выявлены психические расстройства. Более того, 86% участников эксперимента активно использовали социальные сети, многие пользователи которых открыто признавались в склонности к другому полу.
"Есть те, кто будет геем в любом обществе. Они существовали всегда. Пусть будут. Нас интересует гораздо большее число случаев искусственного "вбрасывания" людей в ЛГБТ-сообщество. Вместо того, чтобы наказывать взрослых постфактум, давайте работать над тем, чтобы не искушать детей совершать такие ошибки в суждениях, которые заведут их в бесплодную пустыню", — заявил Зубатов.
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