Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что гражданам простят все неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Жителям и бизнесу вернут уплаченные деньги.
Как сообщает официальный портал правительства Москвы, жители, индивидуальные предприниматели и юридические лица получат компенсацию по выплаченным штрафам во время ковидных ограничений. Не коснётся это только наказаний за несоблюдение режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.
Также с 1 июня 2022 года судебные приставы не будут взыскивать назначенные, но не оплаченные "ковидные" штрафы.
Опубликованный документ гласит, что на эти цели в бюджете города выделено около 13,6 миллиарда рублей. Мера призвана поддержать бизнес и москвичей в условиях санкционного давления.
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