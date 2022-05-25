Собянин объявил ковидную амнистию: москвичам простят штрафы на 13,6 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что гражданам простят все неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Жителям и бизнесу вернут уплаченные деньги.

Как сообщает официальный портал правительства Москвы, жители, индивидуальные предприниматели и юридические лица получат компенсацию по выплаченным штрафам во время ковидных ограничений. Не коснётся это только наказаний за несоблюдение режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19.

Также с 1 июня 2022 года судебные приставы не будут взыскивать назначенные, но не оплаченные "ковидные" штрафы.

Опубликованный документ гласит, что на эти цели в бюджете города выделено около 13,6 миллиарда рублей. Мера призвана поддержать бизнес и москвичей в условиях санкционного давления.