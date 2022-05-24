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Автор Ольга Лазарева

Дмитрий Савельев: "История — основа для консолидации общества"

Общество

Минобрнауки предложило сделать изучение истории России обязательным для всех студентов вуза в одинаковом объёме. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев подчеркнул, что эта мера может стать одним из ответов на запрос общества по формированию ощущения единства нации.

Дмитрий Савельев: "История — основа для консолидации общества"

— К сожалению, сейчас мы можем нередко наблюдать, как граждане — в первую очередь, речь идёт о подрастающем поколении — судят о своей стране исходя

  • из голливудских фильмов,
  • из видеоигр, разработанных по всем правилам информационной войны,
  • из постов в соцсетях, в которых за фейками и ботами не видно реальных пользователей.

Между тем всем известно, что пробелы в образовании зачастую приводят к повторению ошибок прошлого.

И тем не менее на протяжении длительного времени преподавание истории в России лишь сокращалось, исторические факультеты во многих вузах были закрыты, и сейчас наше общество столкнулось с острой нехваткой специалистов в этой области.

Сейчас государство принимает меры по выправлению этой ситуации, причём ориентируясь, безусловно, на запрос общества: при последнем соцопросе почти 100% граждан однозначно высказались за важность знания истории. Несмотря на эту практически абсолютную уверенность, чуть ли не половина взрослых оценивают свои исторические знания как недостаточные, среди обучающихся этот процент значительно выше, а фактическая проверка подтверждает слабое знание родной истории у российской молодёжи.

История — это основа для консолидации общества, для ощущения причастности каждого россиянина к единому целому нации с великим прошлым и достойным его будущим.

Поэтому так важно сейчас организовать полноценное погружение молодёжи в изучение родной истории. Поэтому на первое место выходят не учебные часы и экзамены, а методики. Учитывая, что заинтересовать таким предметом, как история, только с помощью учебников очень сложно, на первый план стоит выводить современные интерактивные способы обучения, делать акцент на знакомстве с историей через просмотр художественных и документальных фильмов и даже использование для этих целей такого нетривиального инструмента, как видеоигры. Например, в Новосибирске сейчас ведётся разработка игры о Смутном Времени, на основе романа писателя-историка Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".

На мой взгляд, государство должно больше внимания уделять именно возможностям медийной сферы в повышении уровня знаний Отечественной истории.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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Дмитрий Савельев: "История — основа для консолидации общества"
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