Глава Минобрнауки Фальков выступил за выход России из Болонского процесса

Минобразования России выступило за выход из Болонского процесса и создание собственной системы образования.

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", — заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил отказаться от Болонской системы образования в России. Сейчас Запад выдавливает российских студентов и преподавателей из научно-образовательной сферы, поэтому необходимо вернуться к своей, лучшей в мире системе подготовки специалистов, отметил он.

Его поддержал руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который назвал "неудачным экспериментом" присоединение РФ к болонской системе. Парламентарий призвал вернуться к русской классической системе образования.