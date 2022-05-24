Депутат Лантратова, как и Патрушев, выступила против Болонской системы и ЕГЭ

По мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев абсолютно прав, призывая отказаться от Болонской системы образования в России.

Лантратова рассказала, что этот вопрос уже обсуждался в парламенте с участием академиков, директоров школ и родителей.

"Абсолютно все представители сообществ выступали категорически против Болонской системы. Они говорили о том, что это пагубно воздействует на детей. Там присутствовали и подростки. Сами дети выступали против Болонской системы. Мы считаем это натаскиванием детей на решение теста, а точно не на возможность дать знания", — заявила Лантратова в интервью NEWS. ru.

Депутат подчеркнула, что в последние школьные годы дети только и делают, что занимаются с репетиторами. А если такой финансовой возможности у семьи нет, то, соответственно, у ребёнка почти нет шансов на поступление в ВУЗ, отметила парламентарий. И это не говоря уже об огромном стрессе, который испытывают школьники при сдаче ЕГЭ.

"Никакой пользы Болонская система не приносит. Мы понимаем, что нельзя разом отменить ЕГЭ, но нужно срочно и незамедлительно действовать в этом направлении. Наше образование всегда было лучшим, это факт", — резюмировала депутат.